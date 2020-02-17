滙豐放榜料宣布重組　大班一職花落誰家？

外媒引述消息人士稱，滙控重組措施或包括數十億美元資產減值、向交易部門「開刀」裁員，以及收縮土耳其、希臘及阿曼等國家的業務。此外，該行出售法國零售業務取得進展，並且正對表現欠佳的美國業務進行全面改革。

滙控舵手一職花落誰家同為市場焦點，儘管臨時行政總裁祈耀年為大熱人選，然而英國《金融時報》早前引述消息人士指，集團仍在進行招聘程序，將不會於業績公布時確認行政總裁誰屬。

滙控主席杜嘉琪曾預計，招聘行政總裁需時約6至12個月，據悉具備營運資產管理及投資銀行業務經驗為重要特質。上任舵手范寧卸任至今僅約半年，消息人士指出，該行正考慮外部候選人，滙控未對消息作出評論。但分析質疑，若外聘舵手半途執掌重組計劃，恐會增加實行難度。

值得留意的是，過去數年滙控持續進行回購，理論上可為股價表現提供支持。惟券商高盛分析師指，若滙控重組計劃耗資巨大，有機會拖低其資本水平，並降低未來回購的可能性。

綜合券商預測，料滙控2019年全年的列帳稅前盈利中位數為200.28億美元，按年僅微升0.69%，純利中位數則為128.31億美元，按年上升1.76%。

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