樓價UPDATES：二手業主劈價出貨　黃埔9日8成交

二手業主劈價出貨，個別屋苑交投增加。紅磡黃埔花園近9日連錄8宗買賣成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●西灣河嘉亨灣6座中低層F室，實用面積約503方呎，兩房間隔，外望鯉魚門海景，今年1月開始放租，至近日以23,500元成功租出，實用呎租約47元，業主於2014年3月以約753萬元購入，現租出享租金回報率約3.7厘。

●鰂魚涌康怡花園G座中層5室，實用面積596方呎，三房間隔，以1,000萬元易手，實用呎價16,779元，成交價較市價低約10%，原業主於2001年以246萬元買入單位，持貨19年，帳面獲利754萬元，單位升值3倍。

●鰂魚涌太古城冠天閣中層C室，實用面積680方呎，三房連套房間隔，租客早前透過網上搵樓，終以月租約26,500元承租上址，實用呎租約38.9元，較同類單位市價低約1成。

●灣仔囍匯2月暫錄約3宗成交，新近錄得2座中層L室，實用面積329方呎，開放式間隔，原先單位作收租之用，近日租客搬走後決定放盤，開價900萬元，受近日疫情影響，希望加快沽貨，日前議價後以845萬元沽出，實用呎價25,684元，原業主於2013年以685萬元買入，持貨7年帳面獲利160萬元離場，單位升值約23.4%。

●西營盤縉城峰2座高層E室，實用面積約459方呎，兩房間隔，望開揚山景及樓景，放盤近兩個月，叫價1,300萬元，經議價後減價102萬元或約7.8%，終以1,198萬元連租約沽出，實用呎價約26,100元，原業主於2010年2月以約868.8萬元購入，持貨10年帳面獲利約329.2萬元，物業升值約38%。

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九龍

●紅磡黃埔花園9日錄8宗成交，平均實用呎價下調至15,340元，其中3期2座低層H室，實用面積681方呎，三房連套房間隔，最初開價1,030萬元，現降價至998萬元成交，實用呎價14,655元，原業主則於1995年以323.8萬元買入單位，持貨25年轉手帳面獲利674.2萬元，單位期內升值逾2倍。

●旺角順興大廈高層C室，實用面積約268方呎，採兩房設計，原先叫價428萬元，經議價後減43萬元或約10%，最後以385萬元沽出，實用呎價約14,366元，原業主於2016年11月以約300萬元購入，轉手帳面獲利85萬元離場，賺價約28%。

●西南九龍匯璽1B座低層C室一房戶，實用面積約360方呎，以約19,000元放租約一個半月，外區客洽詢，議價後減價1,500元，以17,500元租出，實用呎租約48.6元，業主於2017年3月以約647.4萬元購入，現享回報約3.2厘。

●長沙灣泓景臺本月至今暫錄4宗買賣，平均實用呎價16,660元，包括6座低層B室，實用面積473方呎，兩房間隔，享內園景，去年11月開價830萬元，議價後以780萬元連租約成交，是四小龍近月首宗兩房戶做價跌穿800萬元關口，呎價16,490元，迎買家為投資者，見兩房造價回落，即趁機入貨。

●九龍城AVA 55低層D室，實用面積230方呎，一房間隔，望街景，最初開價520萬元，放盤數月，最終減價至484.8萬元成交，實用呎價21,089元，新買家為外區客，原業主於2016年12月以418.2萬元買入，持貨3年多帳面獲利66.6萬元，單位升值16%。

●將軍澳廣場5座高層H室，實用面積476方呎，兩房間隔，獲用家以745萬元承接，實用呎價15,651元，原業主於2011年6月以372萬元購入，持貨近9年，帳面獲利373萬元離場，單位升值約1倍，屋苑本月暫錄兩宗成交，平均實用呎價16,068元。

●將軍澳中心本月錄5宗成交，其中2座低層A室，實用面積約465方呎，兩房兩廳間隔，以711萬元獲承接，實用呎價約15,290元，原業主於2014年5月以約465萬元購入，持貨約6年轉手帳面獲利約246萬元，物業升值約53%。

●將軍澳新寶城3座中層B室，實用面積378方呎，採兩房間隔，享市景，於去年7月開價700萬元，買賣雙方議價後，累減90萬元，現以610萬元易手，實用呎價16,138元，原業主於2015年4月以490萬元買入單位，持貨近5年，現轉手帳面獲利120萬元離場，單位升值24%。

●將軍澳東港城5座低層D室，實用面積約616方呎，套三房間隔，去年11月初開始放售，原先叫價920萬元，及後至今年2月中減價至848萬元，最終於日前以830萬元成功易手，累積減價達90萬或11%，實用呎價約13,474元，原業主約於2006年10月以約252萬元購入，持貨13年轉手帳面獲利約578萬元，物業升值約2.3倍。

●將軍澳公屋景林邨景榆樓高層4室，實用面積489方呎，兩房間隔，望山景，於本月初放盤叫價468萬元，微減13萬元或2.8%，獲區內用家於已補價自由市場以455萬元承接，實用呎價9,305元。

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新界

●西貢相思灣雙號屋，建築面積2,100方呎，四房間隔，享海景，連天台約700呎，單位原先叫價2,680萬元，減價190萬元，減幅約7%，終獲買家以2,490萬元購入，建築呎價11,857元，原業主於2012年8月以2,680萬元購入，持貨7年多至今沽售，帳面貶值190萬元或7%。

●馬鞍山海典灣6座高層E室兩房戶，實用面積451方呎，兩房間隔，開價約725萬元，單位原先用作放租之用，單位收回1日內獲買家還價後以710萬元易手，實用呎價15,743元，新買家為用家，原業主於2013年以455萬元購入，持貨7年帳面獲利約255萬元離場，單位升值約56%。

●馬鞍山翠擁華庭9座中層D室，實用面積820方呎，三房間隔，以955萬元沽，實用呎價11,646元，原業主於2000年5月購入，當時作價333.2萬元，持貨19年多至今沽售，帳面獲利621.8萬元離場，期內升值逾1.8倍。

●馬鞍山海典灣6座高層E室，實用面積451方呎，兩房間隔，原先開價800萬，放盤4個月，其後累減90萬元，減幅達11%，以710萬元沽出，實用呎價15,743元，原業主於2013年1月購入上址，當時作價455萬元，持貨7年至今轉手，帳面獲利255元離場，單位期內升值56%。

●馬鞍山雅濤居2座低層A室，實用面積779方呎，三房間隔，享海景，放盤長達1年，原叫價1,050萬元，減價106.2萬元，減幅約10%，以943.8萬元獲承接，實用呎價12,116元，原業主於2000年9月以303.8萬元購入，持貨19年多至今沽，帳面獲利640萬元，單位期內升值逾兩倍。

●沙田好運中心B2座低層E室，實用面積348方呎，兩房間隔，日前以470萬元易手，實用呎價13,506元，原業主則於2007年以132萬元購入，持貨13年沽出，帳面獲利338萬元，單位升值約256%。

●粉嶺花都廣場4座中層D室，實用面積370方呎，兩房間隔，以492萬元獲承接，實用呎價13,297元，原業主於2009年以141萬元購入，持貨11年，是次沽出單位帳面獲利351萬元，單位升值約2.5倍。

●天水圍居屋天盛苑M座低層4室，實用面積650方呎，三房兩廳連套房設計，獲區內首置客垂青，獲減價35萬元後，以未補價第二市場價485萬元購入自用，實用呎價7,462元。

●屯門海麗花園2座高層G室，實用面積412方呎，兩房兩廳設計，獲區內上車為鄰近家人居所，方便照應，以496.8萬元購入，實用呎價12,058元。

●屯門茵翠豪庭雙號座數一樓單位，實用面積590方呎，兩房間隔，附連約202方呎平台，去年12月開價700萬元，原業主見市況低迷，最終合共劈價106萬元，以594萬元沽出，實用呎價10,068元，較對上一宗同類單位造價655萬元低約61萬元或9.3%，做價回到2018年底水平，原業主持貨兩年多，現沽出單位需付10%即約59.4萬元額外印花稅，扣除辣招稅後，帳面獲利約6.6萬元，大致平手離場。

●荃灣翠豐臺3座中層B室，實用面積424方呎，屬兩房間隔，吸引多達5組客戶睇樓，終以625萬元沽予區內客，單位原先叫價630萬元，是次僅輕微減價5萬元，實用呎價約14,741元，原業主於2008年7月以約210萬元購入上址，是次轉手帳面大幅獲利約415萬元，期內物業升值近2倍。

●荃灣爵悅庭東爵軒中層C室，實用面積464方呎，原則一房間隔，現為兩房，原業主為投資者，去年12月以735萬元交吉放售單位，新近減價59萬元，以676萬沽出，實用呎價14,569元，減幅約8%，新買家同屬投資者，參考同類型單位市值月租約16,000元計，預計回報可達2.8厘。

●馬灣珀麗灣2月只錄得兩宗成交，其中17座中層A室，實用面積366方呎，一房間隔，去年10月放盤，叫價580萬元，原業主持貨信心受挫，最終累減100萬元，以480萬元沽出，實用呎價13,115元，做價創2018年4月後近兩年新低，原業主於2016年11月以430萬元買入，持貨逾3年，帳面獲利50萬元或12%。

●青衣翠怡花園錄得2月首宗成交，單位為2座低層B室，實用面積365方呎，兩房間隔，享內園景，原叫價550萬元，經買家議價後，減至525萬元沽出，實用呎價14,384元，減幅約4.6 %，新買家為上車客，原業主則於2013年4月以300萬元購入，持貨近7年帳面獲利約225萬元，升值75%。

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