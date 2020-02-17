新冠肺炎：外媒料今次中國救市「弊多於利」

財經媒體彭博報道，新冠肺炎疫情傷害中國經濟，故中國政府推出減稅、降低貸款利率，以及延遲還款等救市措施，惟彭博專欄作家Anjani Trivedi憂慮措施弊多於利。

事實上，中國企業債務問題嚴重，今年有1.02萬億美元的在岸或離岸債券到期。再者，有調查顯示，中國可能有八成中小企的現金流狀況，無法支撐其在沒有收入的情況下營運超過3個月，意味許多企業經營艱苦，還款能力惡化。

Trivedi指出，中國「債冚債」融資模式，對本身財務不佳的公司而言效用甚微，事實上，去年為了應對貿易戰，中國政府就有類似政策，但成效不顯著，銀行也可能因而令債務質素惡化，增添壞帳問題。當中，高盛估計，中國銀行業的壞帳比率將從原本預期的5.4%升至8.1%。

再者，中國政府稅收也減少，今年北京、上海、山東、重慶等經濟支柱地區預期與去年相若，湖北省也可能大跌13%，安徽亦料大減17.5%，顯示中國政府在財務上也可能愛莫能助。

Trivedi認為，雖然2003年「沙士」疫情也衝擊經濟，但當時中國前景總算理想，現在則不再如此，或許疫情有天會受控，但債務問題會持續損害中國企業。

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