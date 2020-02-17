新冠肺炎：中越邊境限運　三星空運零件往越南應急

外媒引述消息人士指，由於越南政府因應新冠肺炎疫情，限制接壤中國邊境關卡的每日貨運量，三星電子已開始把中國廠房生產的最新Galaxy型號智能手機零件，空運到越南的裝配廠房。

本月較早前，三星於三藩市舉行的發布會上，宣布推出最新摺芒手機及Galaxy S20 5G手機。

另一南韓手機商LG電子，其在越南的廠房主要生產中低檔智能手機，據悉，遇上三星類似的問題。

南韓商會駐越南的副主席Hong Sun表示，很多南韓製造商在越南廠房只存放2至4周的供應，擔心零件短缺導致未能生產製成品。

SK Securities分析員Kim Young-woo警告，疫情對供應鏈和物流造成阻滯，倘問題持續多兩周，情況將會失控。

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