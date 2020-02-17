新冠肺炎：深圳復工人數僅兩成！工人煩　僱主也煩

海外媒體報道，雖然中國政府宣布企業2月10日全面復工，但因中國有超過80座城市為了防範疫情擴散，而實施「封閉式管理」，造成工人復工困難。據悉，深圳市百旺信工業區回到工作崗位人數僅佔約21%。

該工業區成立於2007年10月，有32家企業，復工率不到50%，平日在園區上班的工人約1.2萬，目前上班人數僅2,500人左右，即返工率僅21%。正所謂：「一葉知秋」，其他工業區及科學園也差不多。

事實上，工人即使肯回深圳，也沒有容身之所！有在深圳租房的工人說：「我們收到了房東通知，要求3月中旬以後才回來。」另有工人表示：「接到房東電話，要求3月底才回來，現在去了(深圳)也沒地方住，只有在家等了。」

企業負責人則說：「沒人回來麻煩，人來了也麻煩。現在復工的首要條件是口罩，沒有口罩，人再多也無辦法復工。」

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