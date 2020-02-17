【財經評論】樓市撤辣不容拖　香港攬炒誰好過

香港經濟千瘡百孔，如同墮入「黑洞」，可惜偏偏遇着無神經政府，連後知後覺也不如，更遑論急市民所急！經濟江河日下已是既定事實，可預示樓市供需定必惡化，政府必須果斷制訂具有前瞻性的穩經濟策略，當務之急就是放寬樓市逆周期措施，免得資產價格大跌令投資信心崩潰，同時能惠及用家上車，改善本土需求，實乃多贏之舉！

目前內地新冠肺炎疫情尚未受控，香港確診案例幾乎日日遞增，可預見這場疫潮難在短期完結。雖然至今能掌握的內地官方經濟數據不多，但單從全球旅遊業受創的程度可見，幾可肯定內地經濟、乃至全世界首季表現將不堪入目，多個國家已預先響警，唇亡齒寒的香港上半年經濟勢較2003年沙士及2008年金融海嘯還要差。

作為一個負責任的政府，是先天下之憂而憂。面對經濟急劇轉差，當前最重要的是當機立斷推出紓解民困及刺激經濟措施，而且要「即食」，否則時機一過，不但信心進一步下滑，最怕是各界等不到接濟已率先倒下，屆時才臨渴掘井，只會予人貓哭老鼠之感！可惜的是，政府用藥再次不當，須知道要穩住香港經濟，就必須先穩住樓市，它佔據着政府每年度約四成財政收入，名副其實是「生金蛋的鵝」；對不少市民而言，亦是窮盡一生的精力，才能勉強安居樂業，保住樓價，最少能老懷安慰。再者，近年樓價高企，不少人被迫高價置業，背負大額按揭。足見樓市穩定，關乎着政府自身收入及大眾福祉，直接影響市民生計及融資能力。觀乎近期新盤市場冷清、二手更現劈價潮，跌勢顯然已成，正是「撤辣」最佳時機。

老實講，如今經濟大吹淡風，打工仔飯碗裂痕處處，樓價狂飆的威脅基本不復再，反而一旦樓市爆煲，將把香港推向萬劫不復之地。目前撤辣，不但進一步降低用家入場首期和稅項成本，滿足置業需要，亦能減少社會怨氣，更可盤活二手交投，從而有助刺激對裝修及家電消費等相關需求。另一方面，持有多個物業的投資者，面對生意慘淡、周轉困難，若能獲放寬按揭，可透過加按物業再融資取得應急錢，將有效降低在市場直接沽樓套現的壓力，避免樓市爆煲衝擊整個金融系統穩定。

面對百業艱難，市民和企業能否捱過眼前逆境真的天曉得！不過，只要手持的資產價格穩定，必然是「定心丸」，奉勸政府宜及早出手，為蒼生做點實事，否則攬炒是必然後果。

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