夜市UPDATES：外圍淡靜！港夜期低水逾百　歐股靠穩

美股周一(17日)假期休市，道指期貨目前僅升36點，報29,431點。CME旗下貴金屬、美國原油與外匯合約交易，則提前於香港時間周二(18日)凌晨2時收市。

因應假期，美國截至2月14日當周的原油庫存推遲至香港時間周五(21日)凌晨0時公布。

在欠缺「火車頭」美股的重要指標下，外圍投資氣氛薄弱，港股期指夜市主要受新冠肺炎疫情影響，現報27,858，升16點，低水102點。另外，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指報27,913點，較港股周一現貨收市低近50點。

歐洲股市方面，三大指數靠穩，當中英股升0.23%；法股及德股同樣升0.17%。

外媒引述消息人士稱，滙控重組措施或包括數十億美元資產減值、向交易部門「開刀」裁員，以及收縮土耳其、希臘及阿曼等國家的業務。此外，該行出售法國零售業務取得進展，並且正對表現欠佳的美國業務進行全面改革。

滙控舵手一職花落誰家同為市場焦點，儘管臨時行政總裁祈耀年為大熱人選，然而英國《金融時報》早前引述消息人士指，集團仍在進行招聘程序，將不會於業績公布時確認行政總裁誰屬。

滙控主席杜嘉琪曾預計，招聘行政總裁需時約6至12個月，據悉具備營運資產管理及投資銀行業務經驗為重要特質。上任舵手范寧卸任至今僅約半年，消息人士指出，該行正考慮外部候選人，滙控未對消息作出評論。但分析質疑，若外聘舵手半途執掌重組計劃，恐會增加實行難度。

值得留意的是，過去數年滙控持續進行回購，理論上可為股價表現提供支持。惟券商高盛分析師指，若滙控重組計劃耗資巨大，有機會拖低其資本水平，並降低未來回購的可能性。

綜合券商預測，料滙控2019年全年的列帳稅前盈利中位數為200.28億美元，按年僅微升0.69%，純利中位數則為128.31億美元，按年上升1.76%。

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