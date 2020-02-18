【財經要聞】港貨櫃吞吐挫兩成　連跌24個月

香港港口貨櫃吞吐量上月重挫超過兩成！香港海運港口局公布，今年1月香港港口貨櫃吞吐量為134.9萬個標準箱（TEU），按年大跌20.4%，以跌幅計，為2016年2月之後最大，並且連跌24個月，正逼近連續25個月下跌的最長跌浪紀錄。在新冠肺炎影響下，內地工廠復工一再延遲，出貨量可說「少之又少」，有廠商對2月港口貨櫃吞吐量情況更為悲觀。

按修訂後資料顯示，香港港口貨櫃吞吐量在2014年7月至2016年7月間，連續下跌25個月，為1997年有紀錄來最長跌浪。業界表示，現時香港轉口和貨櫃吞吐量連跌24個月的頹勢或持續，未來有極大機會打破相關紀錄。

過去香港港口貨櫃吞吐量出現按年大跌超過兩成的月份不多，只有2016年2月及2009年1月曾出現，分別按年跌21.1%及23.6%。儘管農曆新年假期帶來的季節性因素存在一定影響，但近兩年香港港口貨櫃吞吐量每況愈下，也是不爭的事實。

香港付貨人委員會主席林宣武指出，今年1月及2月份香港貨櫃碼頭吞吐量，分別受農曆新年年假及新冠肺炎疫情持續影響，故早已預期會錄得按年雙位數的跌幅。就算新冠肺炎疫情逐步緩和，香港貨櫃碼頭吞吐量按年跌幅或要待3月才有望收窄。

他續指，因今年提早放農曆新年假期，廠商於1月僅開工兩周，出貨量不多，故令1月份香港港口貨櫃吞吐量跌幅較大。

至於2月份新冠肺炎肆虐，中國多個城市封關，廠商一度停業，令各類產品的產業鏈備受影響，嚴重打擊香港轉口貿易生意。目前各省市逐步安排復工，但廠商獲准復工前仍要遵照嚴格的防疫措施，包括為員工提供足夠口罩及替員工量體溫等，這將影響廠商復工進度及生產量。

不過，他指出廠商們未有太悲觀，因為外國買家未有減少落單，只要內地廠房能盡快復工，生產穩定，相信產量能逐步增加。他又說，暫時未見行內出現減薪或裁員潮。

香港表廠商會首席名譽會長林偉雄表示，一月香港港口貨櫃吞吐量按年下跌20.4%未算最差，預料二月份數據更「驚嚇」，或按年大跌50%。

他預計，2月份是「零」生產，料所有廠商都會虧蝕幾十萬至幾百萬元不等。目前少於一成的內地錶廠復工，其他廠商的復工申請仍有待政府批核，或因外省工人要接受隔離而未能復產，所以預計廠商到3月也只能局部復工，生產仍未能回復正常。幸好暫未有外國買家取消訂單，或因延期交付而要求繳罰款。

面對新冠肺炎疫情的嚴峻考驗，他表示所有行業都受到打擊，而且難有對策，只能夠期望政府推出惠民政策，例如替中小企融資擔保，令企業有足夠的流動資金可以解決燃眉之急。

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