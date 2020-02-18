國泰客貨運量續降 預告業績遜去年
2020年02月18日 00:06
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因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)，其客、貨運量跌勢持續！該公司周一(18日)公布，國泰與國泰港龍航空今年1月合併結算的客運量及貨運量按年下跌3.8%及8.9%，並預期今年上半年業績將較去年同期大為遜色。
持有國泰航空45%權益的太古公司(00019)亦受拖累，太古昨發公告表示，國泰因應新冠肺炎疫情而大削其可運載量，加上疫情亦對太古部分其他業務造成負面影響，意味太古今年上半年的經常性業績很可能顯著遜於去年同期。太古此舉變相就中期業績發盈警。
按國泰航空昨公布的1月份營運數據，國泰系兩家航空公司在1月共載客約301萬人次，按年跌3.8%，已連續6個月錄得按年下跌；乘客運載率跌1.3個百分點至84.7%。當中，來港客運量較去年同期減少40%。
同期運載的貨物及郵件合共約15.19萬公噸，按年減少8.9%，更是連續15個月錄得按年下跌；貨物運載率下跌1.4個百分點至60.2%。
國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，內地新冠肺炎疫情在農曆新年假期後段愈見嚴峻，旅遊需求大幅下滑，隨着全球更多政府對內地旅客實施入境限制，部分措施亦包括香港旅客，很多乘客陸續取消機位預訂。國泰就2月及3月，已削減約四成的網絡客運運力，現預告四月份亦有可能會削減。
中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，即使未爆發新冠肺炎疫情前，國泰的營運情況亦一直下挫，除了因為廉航和高鐵的競爭外，國泰的價格競爭力亦較非廉航公司顯得遜色。國泰股價周一收報10.5元，惟黃認為若無利好消息刺激，該公司股價短期內或下試9.6元水平。
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