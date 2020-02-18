歐股收市：法國CAC升16點　Faurecia急漲逾6%

美國股市假期休市，交投表現淡靜，歐股周一(17日)收市上揚。英國富時100指數收報7,433點，升24點或0.33%；法國CAC指數收報6,085點，升16點或0.27%；德國DAX指數收報13,783點，升39點或0.29%。

新冠肺炎疫情持續，中國人民銀行周一稱，將進行1,000億元人民幣(下同)7天期逆回購，另有1萬億逆回購到期。

同時，人行開展1年期中期借貸便利(MLF)操作2,000億元，操作利率由3.25厘降至3.15厘。

個股方面，法國汽車零部件製造商Faurecia去年收入及盈利均錄得升幅，但坦言市場狀況在2020年將很艱難。Faurecia股價收漲6.53%。

油股Tullow Oil指出，秘魯放棄了失敗的海上勘探，Tullow Oil股價收跌2.7%。

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