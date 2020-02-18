歐股收市：法國CAC升16點 Faurecia急漲逾6%
2020年02月18日 00:55
東網電視更多新聞短片
美國股市假期休市，交投表現淡靜，歐股周一(17日)收市上揚。英國富時100指數收報7,433點，升24點或0.33%；法國CAC指數收報6,085點，升16點或0.27%；德國DAX指數收報13,783點，升39點或0.29%。
新冠肺炎疫情持續，中國人民銀行周一稱，將進行1,000億元人民幣(下同)7天期逆回購，另有1萬億逆回購到期。
同時，人行開展1年期中期借貸便利(MLF)操作2,000億元，操作利率由3.25厘降至3.15厘。
個股方面，法國汽車零部件製造商Faurecia去年收入及盈利均錄得升幅，但坦言市場狀況在2020年將很艱難。Faurecia股價收漲6.53%。
油股Tullow Oil指出，秘魯放棄了失敗的海上勘探，Tullow Oil股價收跌2.7%。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。