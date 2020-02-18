大摩：股市已到周期尾聲 籲7月初進行減持
2020年02月18日 02:02
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外媒報道，摩根士丹利首席跨資產策略師Andrew Sheets表示，目前市場已反映了多項周期尾聲的指標，建議投資者的資產組合保持平衡。
該行對全球信貸及股票予以「策略性減持」的評級，呼籲客戶在7月初進行減持。
Sheets指出，從歷史上看，根據該行指標的「下行」階段，長期債券表現將跑贏股票；防守性及大型股市溫和地跑贏周期性及小型股；美國股市溫和地跑贏全球其他地方股市；投資評級信貸回報高於高收益債券；而貴金屬價格表現跑贏商品價格。
他續說，以上各項「一切都在發生」，不只是今年才發生，而是過去一年大部分時間都出現。他強調，傳統的指標正引證市場處於周期尾聲，這些指標不應因為美股創新高就被人忽視。
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