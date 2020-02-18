新冠肺炎：調查指中國首季經濟增速恐創30年最低！

財經媒體彭博調查了自1月31日以來，18家金融機構對中國經濟表現的預測。該些機構對首季中國國內生產總值(GDP)的中值預測下降至4%，其增速為30年以來最低；全年增速預期為5.5%。

由於新冠肺炎疫情持續，內地政府對於防止疫情傳播所作的努力恐拖慢中國經濟表現。內地多個省份均對人口流動予以限制，同時勒令很多工廠停業。野村在兩周內兩次下調中國經濟增長預期，指主要基於「返工率低於預期」，預測中國首季GDP僅為3%，為調查中看法最淡的金融機構。

花旗銀行則警告自1月29日上次發表報告以來，今次疫情更加廣泛，而且傳播速度高，因此相應下調了內地首季GDP預測，至3.6%；全年則料增速5.5%。另外，滙豐銀行對中國經濟今明兩年的預測分別為4.1%和5.8%。

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