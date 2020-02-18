新冠肺炎：蘋果公司預警季度收入不符預期

蘋果公司(Apple Inc.)預警，於3月底止季度，收入將不符預期，主要受累於新冠肺炎疫情持續，導致iPhone供應受阻及中國需求下降。

蘋果公司原預期3月底止季度淨收入介乎630億至670億美元。公司未有披露最新下調的收入預測，僅指將於4月的業績電話會議提供更多細節。

Apple旗下iPhone及其他產品的主要生產線均位於中國，近日新冠肺炎疫情問題令旗下中國廠房生產受阻，而零售門店亦暫停營業。一些零售店於上周已經有限度重新開業。

該公司的公告指，在農曆新年假期延長之後，「恢復正常狀況的速度比預期更慢」，至於目前所有iPhone生產設施都已重新投產，但預計全球手機供應會持續短缺。

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