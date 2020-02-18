【專家點評】陳正犖：留意趁低吸納大中華股票時機

往績顯示，金融市場在自然災害及公眾健康威脅過後普遍回穩，這經驗或紓緩了近期多個地區股市的悲觀情緒。美國股市情況尤其明顯，主要指數屢創新高，似乎成為資金追捧的其中一個對象。

國際油價年初至2月上旬累跌約17%。今個月航空燃料需求跌幅，或相當於全球石油需求3至4%。庫存增加，商品價格短期仍面臨較大不利因素。內地作為全球最大商品消費國，拖累工業用金屬及農產品價格亦大幅下跌。不過，我們仍然相信，中國在疫情受控後，焦點將轉至財政刺激措施，支持商品價格反彈，商業活動在2020年餘下時間仍有望回復正常。

當然內地經濟上半年或明顯放緩，但最大負面打擊料於首季內出現，下半年復甦或相對強勁，亦如之前的健康風險事件及自然災害一般，我們認為今次疫情不會對經濟造成永久損害。從12至18個月策略角度出發，我們仍然偏好環球股票配置高於債券。

上月起我們建議可輕微調高內地及香港股票配置。大中華地區股市估值已經較便宜，當疫情憂慮紓緩，有望出現反彈。恒生指數目前預測市盈率約10.6倍，較2005年5月以來的平均水平12.6倍，折讓16%。預測市帳率1.1倍，較2005年以來5月以來的平均水平1.6倍，更加折讓31%。港股目前估值並不昂貴，亦已反映中資股今年盈利增長將放緩的預測。

近期調整較深的中資航空股及機場股，可以留意趁低吸納機會。我們預期中資航空股業務，部分將於第二季開始復甦，並在第三季回復正常，讀者不妨留意行業當中，市帳率低於一倍，並較近年平均水平呈明顯折讓的股份。

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