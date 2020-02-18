【市前重點睇】港股「黑期」跌逾百點　英鎊1.3關爭持

●美匯指數守99水平，離岸人民幣(CNH)跌至6.9871，港匯報7.7683，美元兌日圓處109.81，歐元見1.0836，英鎊曾跌穿1.3關，低見1.2999。金價漲至1,584美元。布油見57.67美元，紐油於52美元關上落。道指期貨下跌。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指挫逾百點。

●美國股市周一(17日)總統日假期休市，主要指數期貨表現靠穩。道指期貨周一收於29,457點，升62點；標指期貨收於3,388點，升7點。

●即月恒生指數夜期收報27,865點，升23點，低水95點，成交7,197張。

●摩根士丹利對全球信貸及股票予以「中性減持」的評級，呼籲客戶在7月初進行減持。

●紐約期油於電子交易時段收報每桶52.33美元，升0.28美元或0.54%；布蘭特期油收報每桶57.67美元，升0.35美元或0.61%。

●紐約期金於電子交易時段收報每安士1,584.1美元，跌2.3美元或0.14%。

●新冠肺炎

-世貿警告疫情恐導致全球商品貿易的下滑趨勢進一步加深。

-德國央行指疫情威脅到全球供應鏈，該國出口業很可能受到拖累。

●傳美國考慮對中國採取新的貿易措施，研究禁止中國使用美國的晶片製造設備，以切斷中國取得關鍵半導體技術。

●財經媒體彭博調查了自1月31日以來，18家金融機構對中國經濟表現的預測。該些機構對首季中國國內生產總值(GDP)的中值預測下降至4%，其增速為30年以來最低；全年增速預期為5.5%。

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