【股民熱話】香港地　賊仔打劫要廁紙唔要銀紙的啟示…

周一(17日)香港一宗「驚人」的劫案！有賊人光顧一家市區超級市場劫走一批廁紙，貨值約兩千港元。淪落為賊人打劫，多半窮途末路；但決定去打劫，目標竟然係廁紙而唔係銀紙，其荒謬的程度，令人咋舌。故此新聞成為城中熱話，魚缸亦不例外，股民無不概嘆，現時香港人精神壓力超大，致會做出如此不理智的行為！

事實上，正正由於中、港兩地新冠肺炎疫情至今尚未受控，港府在管制防疫物資方面又一貫的自由市場做法，放軟雙手唔做嘢。單係撲口罩，不少商家成功覓貨，足顯港府無能，搞到要香港人自救，可見此刻香港人神經緊張撲日用品，都係環境壓力下的現象，實在令人心痛。民怨累積，顯示香港社會不穩定因素未有紓解，且正持續加大。

其次係，一般只有在戰時，民間才會出現搶購物資潮。如今香港面對疫情，香港人有「打仗」的感覺，害怕內地復工受阻，影響來港日用物資供應，故高價搶物資，要貨不要錢。手上有錢的時候，市民還可以錢搶物資。但當短期經濟持續轉差，企業裁員、勞工失業，口袋連錢都缺的時候，就要諗賣家當套現。可見包括股、樓等資產市場潛在沽壓正在累積，只是此刻外圍市況氣氛仍利好，大家都未有重視這些風險的存在。

此外，內地通脹不斷上升，在首季大部分時間工廠停工影響產業鏈供應之下，相信上半年通脹仍會持續升勢。內地物價上升，將影響香港物價，今時今日增購日用品，反正都用得番，更可能入到平價儲備。故另一啟示，乃通脹升溫，銀紙購買力下降，甚至出現滯脹風險，日子難過。

講來講去，「劫廁紙」絕對係「亂世」下的現象，此風不可長。港府必須痛改「不作為」之風，善用公務員體系資源和政府儲備，多行善政，紓解民困，減少民怨累積，否則香港這個「壓力煲」早晚要「爆」。要知道，這些「亂世」之象，不但香港人親睹，外資都一一看在眼裏，會如何評估此地的地緣政治和資產價格調整風險，大家心裏有數。最怕眼前股市升勢，只是大戶托市走貨的短暫現象，所謂「升得愈高，跌得愈痛」，也許今年港股來一次大調整，始終避無可避。

東網財經專欄作者 帥哥

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