【專家點評】林嘉麒：本周放水成焦點　恒指上試28500

上周恒指連續多日受制於28,000點，昨日(17日)終於見突破，是1月24日以來的最高水平，亦即收復了年三十晚的水平。以恒指點數已收復的情況，似乎疫情像沒有發生過一樣。指數能夠上升是由於投資者憧憬內地放水刺激經濟，亦是本周的焦點所在。

既然大市充斥着美景，恒指再推高幾百點不難，短線或可挑戰1月22日的下跌裂口，介乎28,500至28,800點水平。惟要留意一旦憧憬完畢也會出現較大調整，以反映實際及未來經濟的情況。

本周逆回購到期超過1.22萬億(人民幣．下同)，昨日公開市場就有1萬億元逆回購到期。不過，人行只進行了1,000億元7天期逆回購操作，及2,000億元中期借貸便利(MLF)操作。即日資金回籠高達7,000億元，惟大市投資情緒升溫，主要是即管7天期逆回購中標利率持平於2.4%，但MLF中標利率由上次的3.25%調降10個基點至3.15%。

由於MLF可作為LPR利率的指標，幾可肯定2月20日新一期的LPR報價，預計1年期和5年期以上兩個品種利率將同樣下調10基點。再者，用MLF置換部分到期逆回購，一方面可以拉長資金投放的期限，穩定投資者對未來的預期；而另一方面，MLF是給予金融機構提供國債、央行票據、政策性金融債、高等級信用債等優質債券作為合格質押品而借出資金，由於相關資產已作質押，避免了債權人因資金緊要而於市場以不合理價格拋售資產，MLF某程度上亦穩定了資本市場等價格。

值得留意的是，由於昨日確實出現淨資金回籠了7,000億元，產生了資金緊張情況。上海同業拆息隔夜、1星期及2星期分別上升了16.9、2.8及2.6個基點，升至1.425厘、2.261厘及2.129厘，慶幸1月個、3月個等以上利率是全面下調，長線資金利率不升反跌，反映投資者對LPR的期望。

現時一年期 LPR利率為4.15%，五年期LPR為4.8%。由於今次MLF利率下調校市場普遍的為大，LPR利率同樣下調10個基點提振了投資市場氣氛。人民銀行一直提出加大逆周期調控力度，實現貨幣政策靈活，筆者估計未來降準和降息仍有一定空間，有利內地股市短期氣氛，恒指有望進一步推高。

另一方面，美國近期持續炒作放水而炒高美股。本周聯儲局將公布一月利率會議紀要，市場關注聯儲局是否將特別對短期回購市場的隔夜回購操作，進一步放出前瞻指引。事關上周四(13日) 專職執行公開市場操作的聯儲局紐約分行曾宣布，自上周五(14日)起，聯儲局將限縮回購操作，這是聯儲局連續第2個月降低回購市場注入的流動性。聯儲局目前預計，至4月份仍將繼續執行隔夜回購操作，並將在上半年調整隔夜回購操作之規模。上周美股出現動力不足的情況，假若回購操作縮減，再次出現資金緊張的情形，估計大市回調機會就會增加。

宏匯資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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