【專家點評】陳蓓敏：中國鐵塔可候低吸
2020年02月18日 08:30
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道指在上周創歷史新高29,568點後回調，仍表現强態。總結上周，華爾街三大指數均錄得升幅，以納指表現較佳，錄得2.2%升幅。有報道指，特朗普有減稅計劃推動經濟。選舉戰開打，選票最重要。
另一邊廂，角逐民主黨總統候選資格的前紐約市長彭博，有意夥拍前國務卿希拉莉出任競選拍檔。雖然美國自誇為世界領導國，但從競選總統機會較高的候選人名單看，耆英之年，可謂青黃不接。
人行展開2,000億元人民幣中期借貸便利操作，利率下調0.1%至3.15%。國內三大指數皆升逾2%。受惠外圍做好，恒指昨曾高見28,055點後回軟，繼續在此關口糾纏，權重股普遍表現不俗，若能守穩28,000點關口，有望試下一裂口於28,500至28,800點。
為補疫情影響的銷售缺口，中國恒大(03333)率先公布今日起至三月底，售賣樓盤有優惠。有部分內房股回軟，市場擔心減價影響同業。
另受習主席明言豐富5G技術應用，帶動5G手機等終端消費，相關板塊皆見沸騰。5G基建股，中國鐵塔(00788)沉靜一段日子，昨日乘勢而起，技術走勢見好，單以二月份，股價累升約19%，建議候低吸納，目標睇2.08港元，止蝕定於1.65元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)(作者持有匯豐，其客戶持有匯豐及恒生銀行)
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