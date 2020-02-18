新冠肺炎：日股跌逾百點　韓澳股偏軟

新冠肺炎疫情的衝擊繼續擴大，世貿組織警告全球商品貿易進一步下滑，蘋果公司(Apple Inc.)預計無法實現本財季收入預測。亞洲主要股市下跌。

日本日經225指數跌127點或0.54%，報23,395點。日本財務大臣麻生太郎表示，相比2014年上一次上調消費稅，去年10月上調銷售稅後，消費者支出更好地經受考驗。展望未來，政府需要密切監控新冠肺炎疫情對經濟的潛在影響，並認為疫情可能會以意想不到的方式影響經濟。

南韓首爾綜合指數跌18點或0.81%，至2,223點。

澳洲悉尼普通股指數跌14點或0.2%，見7,206點。澳洲央行2月4日的政策會議紀錄顯示，央行當時檢視了是否需要進一步降息，最終決定不降息，以避免在房價飆漲之際鼓勵增加借債。

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