【專家點評】中國銀河：內地5G進入建設高峰期　受惠股有…

工信部分別向中國電信、中國聯通、中國廣電頒發無綫電頻率使用許可證，同意三家企業在全國範圍共同使用3,300至3,400MHz頻段頻率用於5G室內覆蓋。

3,300至3,400MHz用於5G室內覆蓋符合預期，許可證發布進一步推動5G系統部署及商用進程。工信部在2017年5G使用頻段徵求意見稿中已發布3,300至3,400MHz頻段原則上限於室內使用。大部分廠商在預備室內覆蓋產品中已完成對該頻率段支持。這次發布許可證，進一步消除產業鏈不確定性。

三家共用產業鏈最成熟頻率段來提高頻譜利用效率，降低供應鏈成本，及促進營運商所得5G頻譜促進運營商間公平競争。中國移動獲得2,515MHz至2,675MHz；中國電信獲得4,800MHz至4,900MHz頻段；中國聯通獲得4,900MHz頻段。這次三家營運商共享的3,300至3,400MHz頻段，消除了營運商因頻譜劃分帶來的差異，有利於促進公平競爭。共享頻譜將推動室內部署加速，令5G使用成熟程度提高。另外，考慮到中國廣電擁有較大規模有綫入戶網絡基礎，共建成本有望進一步降低。

室內覆蓋有望克服上下行速率不平衡，帶動5G新應用落地，服務與營運商流量經營變現在即。5G時代，以雲VR、智能製造、遠程醫療、智能工廠等代表的室內新應用的流量預計佔未來比重超過80%。與室外大部分應用下行速率要求大於上行相比，室內應用需要上行的低時延、大頻寬能力來支撐。室內覆蓋的推進帶動網絡上行能力提升，服務供應商與營運商有望受惠。

中國銀河國際

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