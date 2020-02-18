新冠肺炎：澳洲央行料疫情削弱上半年出口增長

澳洲央行公布2月4日的政策會議紀錄，央行當時檢視了是否需要進一步降息，最終決定不減息，以避免在房價飆漲之際鼓勵增加借債。

雖然央行維持寬鬆的傾向並重申其對於利率可能會在較長時期內維持低位的預期，但仍對經濟前景保持總體樂觀的看法。央行去年3次降息至紀錄低位0.75厘，並在兩周前決定維持利率不變。

會議紀錄顯示，央行預計新冠肺炎疫情將削弱2020年上半年的出口增長，另承認很難評估疫情和夏季山火災難的潛在間接影響，因為相關數據尚未公布。

央行稱，在礦業投資回暖以及住宅投資和消費的支持下，經濟增長前景改善。短期內，山火的影響暫時令國內增長受壓，但災後重建可能會扭轉對國內生產總值的負面影響。

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