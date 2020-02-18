【港股開市】重磅藍籌回吐 內房有沽壓

港股昨日未能企穩兩萬八關，今早開市回吐。恒生指數低開193點或0.69%，報27,766點；國企指數跌93點或0.86%，報10,863點。

幾大重磅股拖低大市，騰訊跌0.8%報413港元；友邦保險跌1%，工商銀行跌1.2%，建設銀行、中國平安、中國移動跌0.6%至0.8%，合共拖低恒指過百點。滙豐控股中午公布業績，股價偏軟。

中國恒大減價賣樓，內房股有沽壓。碧桂園及中國海外低開2.1%，是表現最差兩隻藍籌；華潤置地跌1.4%。

手機設備股受壓，舜宇光學跌1.8%，瑞聲科技跌0.9%。蘋果公司預警今季收入將不符預期，主要受累新冠肺炎疫情持續，導致iPhone供應受阻及內地需求下降。

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