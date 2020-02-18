新冠肺炎：滬深三大股指個別發展　飛機製造股做好

新冠肺炎疫情持續發酵，疫情或拖累中國第一季經濟增速降至1990年以來最低之際，有分析認為兩會推遲召開，並不意味刺激政策也會遲來。滬深三大股指個別發展。

滬綜指低開2點或0.07%，報2,981點；深成指高開3點或0.03%，至11,244點；創業板指升3點或0.15%，見2,149點。

板塊方面，農藥化肥、農林牧漁、玻璃及紡織股偏軟。飛機製造股升逾1%。

深交所公布，為反映深圳證券市場科技創新公司的表現，促進指數化投資發展和創新，為投資者提供更豐富的指數化投資工具，深交所和深圳證券信息有限公司定於2月18日，發布深證創新100指數、深證大數據50指數、深證機器人50指數、深證人工智能50指數和深證物聯網50指數。

人民銀行未開展逆回購操作，另有2,200億元逆回購到期，當日實現淨回籠2,200億元。

根據財經媒體彭博自1月31日以來對18家機構的調查，中國第一季GDP料增長4%，為1990年以來最低水平；全年經濟料增長5.5%左右，低於上月預測的5.9%。

然而，彭博亞洲首席經濟學家舒暢認為，全國人大會議推遲召開並不意味着刺激政策也會遲到，預計更全面的一籃子刺激方案最早會在3月中旬推出。

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