【專家點評】歐宸銘：好消息不絕　騰訊值得期待

專注發展B2C業務已經不再滿足科技巨擘的野心，近年來所興起的企業微信，華為雲Welink，金山辦公室變得百花爭鳴。B2B市場的高速發展，加上互聯網進程加快，將為多家科技龍頭打開一個新的增長缺口。

據市場調查數據所得，受到疫情影響，春節過後超過2億人在家工作。以阿里釘釘為例，於2月3日就有超過5百萬家企業使用阿里釘釘軟件安排員工在家工作。除此之外，許多企業，組織甚至乎學校亦因為疫情肆虐問題，將所有線下會議或課程改為線上的形式進行，當中包括直播會議或視像教學，更令軟件Zoom聲名大噪。

我們料疫情短時間內將不會達致完全受控，而B2B互聯網對在線辦公室的需求會繼續增加，其中所牽涉的範疇，包括雲服務，伺服器架設，大數據應用等將成為科技龍頭所專注的項目。我們預料BAT和華為等企業將會繼續力推雲計算和AI等方面的業務擴展。

近期騰訊股價節節上升，在疫情、春節假期影響下，用戶打機時間增加，其手遊《王者榮耀》及《和平精英》的每日人均使用時長分別達到159及124分鐘，較去年新春大升75.1%及24.6%。另一方面，騰訊將伙拍幾間電影製作公司劍指荷里活，當中更包括奧斯卡最佳電影《上流寄生族》南韓製片商CJ Entertainment。受利好消息帶動下，其後續表現令人期待。

海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

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