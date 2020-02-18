南韓1月進口日貨大減36%　呢樣跌幅達98%...

日韓兩國交惡多月，自日本去年7月限製出口引爆南韓抵制日貨運動，迄今已有7個月，不過據韓媒報道，南韓進口日本消費品的跌勢持續。

報道指出，南韓今年1月消費品進口總額按年減少8.9%，但進口日貨縮水尤為突出，期內從日本進口價值約1.93億美元(約15.05億港元)的消費品，按年減少35.9%。

事實上，南韓曾是日本啤酒最大的出口市場，不過朝日啤酒及麒麟啤酒成為抵制對象後，銷量不斷下滑。具體而言，南韓1月進口日本啤酒12.6萬美元(約98.28萬港元)，按年鋭減98.2%，按月亦少45%。

日本乘用車進口額也按年減少69.8%至2,192.8萬美元，混動車型跌勢最勁。日系車在韓市場份額亦由13.1%減至7.5%。

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