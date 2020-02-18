新冠肺炎：在華美企缺工人復產　勢加快撤離速度

外媒引述美國商會上海分會最新的調查指出，近一半美國在華企業表示，新冠肺炎疫情引起的封關措施，已經影響它們的全球運作。疫情正妨礙相關企業恢復生產，將導致供應鏈遷出中國的速度加快。

儘管長江三角洲周邊多數美資企業於本周相繼復工，惟疫情爆發令人手嚴重短缺。調查訪問了109家美國在華廠商，它們的工廠分布在上海、蘇州、南京及長三角等地。大約78%受訪企業表示，在內地的工廠缺乏工人，難以恢復全部生產，主要因為各地封城及隔離措施所致。

另外，有48%的企業表示，疫情已經影響到全球供應鏈。還有三分一的公司表示，如果工廠不能開工，就準備把工廠搬離中國。另有三分二的企業預計，它們產品的需求將會低於往常。

上海美國商會會長季愷文(Ker Gibbs)在一封電子郵件中表示，多數美國工廠即使獲准復工，都存在嚴重的工人短缺問題，將會嚴重衝擊全球供應鏈，相關影響才剛開始顯現。

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