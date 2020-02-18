港股格局：黃偉豪指大市未轉勢 新經濟股仍可吸

港股周二早間受壓，恒指跌幅擴大至300點。

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，恒指周一挾上兩萬八，反彈至早前跌浪的黃金比率0.618倍水平，短期累積升幅已不小，已反映不少利好因素如內地放水等，加上人民銀行周二不進行逆回購操作，單日淨回籠2,200億元人民幣，港股借勢調整亦合理。

他認為，恒指後市若守穩約27,170點的100天線，走勢仍不太差，而人行會否在周四如市場預期下調貸款市場報價利率(LPR)，將對中港股市表現帶來較大影響。

黃指現時可吼位買入的板塊包括物業管理股和新經濟股，至於手機設備股則宜避開。

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