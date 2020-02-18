【名家筆陣】富蘭克林鄧普頓：企業外闖　投資南非宜三思

作為新興市場投資者，了解非洲地區與其他正處於早期前沿和新興市場相關的周期和發展，能夠為我們所看到的投資機會提供參考。政府改革步伐、監管框架和政治格局的結合，對尼日利亞、肯尼亞和南非等國的影響大相徑庭，因為它們處於經濟周期的不同階段。

儘管尼日利亞的經濟環境不景氣，其未被滲透的行業仍有可能大放異彩。按名義國內生產總值(GDP)計算，尼日利亞是非洲最大的經濟體，也是非洲大陸人口最多的國家，有 2.06 億居民。通常情況下，規模龐大且收入不斷增長的年輕人口往往能夠推動國內消費，並為可持續的經濟增長潛力提供長久的支持。從投資的角度來看，我們看到尼日利亞的許多行業都沒有得到充分的滲透，特別是銀行業、消費者包裝食品和電信業。

在我們看來，在這些行業內開展業務的企業可能還有數十年的增長空間。尼日利亞的大型銀行面對更優質的企業，它們具備潛在的整合機會，並且擁有管理良好的成本基礎。這有助於推動手續費收入和降低分行成本，同時向投資者提供超過債券收益率的現金股息收益。

另外，肯尼亞過去三年平均增長 5.7%。該國也擁有穩定的貨幣，並在同一時期提供了相對於摩根士丹利前沿市場指數可觀的股市回報。這一增長部分與經濟更加多樣化、基礎設施(特別是道路)資金來源得到改善以及人口識字率提高至 82%有關。儘管一些投資者擔心債務與GDP的比例不斷上升，並且其貨幣可能看起來過於強勢，但我們認為，整體宏觀經濟背景依然樂觀。肯尼亞擁有一個相對良性的監管框架，但在過去幾年中，我們看到從銀行業到酒類行業的監管力度不斷加大。我們認為，能夠適應監管的企業創造了一些有吸引力的投資機會，包括上述行業中的一些精選企業。

至於南非，由於經濟增長乏力、腐敗猖獗、國有實體管理不善和政策停滯，南非近幾年總體而言令投資者失望。在前總統雅各祖馬(Jacob Zuma)及其領導班子的帶領下，這種不安情緒加速蔓延。

今年，由於執政黨內部持續的內訌和公營行業工會的抵制，使得一些艱難的決定無法在國有實體中實施，因此我們沒有看到太多的進展。政府的執行力可能仍然很差，從而可能導致經濟環境疲軟。考慮到這些更廣泛的政治風險以及商業和消費者信心薄弱，我們認為南非的投資機會暫時不太樂觀。

富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊

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