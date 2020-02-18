深水埗項目：暫收到17份意向書
2020年02月18日 10:36
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其士代表
市區重建局深水埗東京街/福榮街發展項目今日(18日)中午截收意向書。據現場所見，該項目已收到17份意向書，包括中國海外(00688)、其士國際(00025)、碧桂園(02007)、英皇國際(00163)、遠東發展(00035)、華懋、爪哇控股(00251)、新世界發展(00017)、宏安地產(01243)、建灝地產及遠洋集團(03377)，另有6家不知名財團。
遠洋集團助理銷售總監王維榮表示，該公司向深水埗東京街/福榮街發展項目遞交意向書，認為項目屬民生盤，料發展中小型住宅。
問及近月市況轉差會否影響出價，他認為，發展項目是長遠計劃，待項目推出銷售已是數年後的事，而是否出價將會考慮各類因素。對於樓價走勢，他表示，近月市況變動大，難以估計。
上述地盤佔地約1.2萬方呎，料可提供約10.4萬方呎樓面，當中約1.2萬方呎作商業用途，提供約175個住宅單位。該項目市場估值介乎約9.4億至11.4億元，每呎樓面地價約9,000至11,000元。
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