全球經貿戰：美擬對出口中國的尖端技術實施新限制

外媒引述知情人士透露，美國政府正在考慮對向中國出口尖端技術實施新限制，以遏制中國在自主研發客機方面的進展，並進一步限制科技巨頭華為獲取重要的半導體零組件。

知情人士稱，美國高層官員預計將在本月底決定是否禁止通用電氣(GE)與法國Safran Group的一家合資公司向中國出口發動機，用於中國商飛正進行飛行試驗的C919單通道客機。

同時，美國政府也在考慮單獨採取措施，升級對華為的出口管制，禁止台積電等外資晶片製造商和美國供應商向華為銷售在海外生產的零組件。

有指美國政府內部的一些人士正在推動採取更大力度的措施遏制中國的技術崛起，以消除可能給國家安全帶來的威脅，打壓美國創新力量的潛在競爭對手。目前，美國針對的目標主要是華為，惟外界亦擔憂新的科技冷戰，或重創全球科技產業。

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