【專家點評】宏利：今年內地信貸違約率將維持高企

2019新型冠狀病毒爆發，令到中國及全球股市出現震盪，幸而在中國推出一系列的財政政策後，金融市場已暫見回穩。從目前來看，我們認為新型冠狀病毒對中國信貸市場的影響仍屬短期及有限，對亞洲其他國家影響就更輕微。

【中國第一季經濟增長或低於5%】

就新型冠狀病毒疫情的未來走向，無可否認存在很多變數，但很多科學家均認為病毒具有高度傳染性，並且由於病毒的傳播途徑仍未充分了解，所以目前主要是靠減低緊密接觸防疫。

對於疫情對金融市場的潛在影響，我們現時的基本預測是疫情需要3至6個月去遏止及穩定，並會對中國經濟和信貸市場帶來短期壓力，惟相信程度屬於可控範圍，對整體區內信貸影響也有限。然而，若疫情超過3至6個月仍未得到有效控制，對金融市場及經濟的衝擊勢將加劇及更為深遠。

目前我們估計中國2020年第一季國內生產總值增長可能低於5%，介乎4.5%至5%之間。雖然內地政府已加緊要求工廠及工商業恢復正常生產，但預料部分地區疫情嚴重地區如湖北省，在2月或更長時間仍會處於行政封鎖狀態，全國運輸網絡嚴重受阻，加上國內供應鏈和生產停頓難以短期內完全恢復，因此，中國第一季經濟增長會面臨較大壓力。至於第二季和其後增長的影響，將取決於中國遏制疫情的進度。

【債務違約率第一季料上升】

短中期來看，我們預計信貸違約率將進一步上升，而且違約數字在2020年應會維持高企，因為除了因經濟放緩及疫情緊張影響外，於今明兩年離岸美元債市的到期債項會持續攀升，這將令經營不善的企業及實力較弱的地方政府融資平台的違約率上升。

此外，借鑑2003年的非典型肺炎(SARS)經驗來看，假設基本情況預測維持不變，我們預計增長將於2020年下半年重返高於長期趨勢的水平，特別是於2月初中國政府已推出多項財政措施，令企業於疫情下能獲得支援，銀行亦加強對中小微企貸款等，再加上人民銀行向金融體系注入逾1萬億元人民幣流動性，相信可紓緩上半年經濟放緩情況。

在行業方面，我們認為受累到訪的人數大減，澳門博彩業信貸將在短期內面臨壓力。金融業向受影響周期性行業，好像如酒店、餐廳和零售等借出的貸款比重不大，受影響應有限。至於房地產發展商信貸的表現應會相對為佳，因為傳統上農曆新年期間的銷情較為淡靜。

總結而言，疫情雖對中國短期經濟及信貸市場會有打擊，嚴謹挑選證券及下行風險管理繼續成為關鍵，有助投資者克服短期內的負面衝擊。

宏利投資管理亞洲信貸部主管 張麗萍

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