【瑞銀推介】兩手準備恒指購沽證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：港股在農曆新年後曾短暫受過肺炎疫情所拖累，恒指下試26,000點位置，不過很快市場就重拾信心，上周以及本周一(17日)港股多次上試28,000點關口，亦即回升到接近農曆新年前水平。

由於不少投資者都以2003年香港沙士疫情時的市況去跟今次疫情比較，所以由2月初的反彈浪開始，不少資金積極做淡。由2月3至14日的10個交易日內，恒指認沽證累計約有超過1.1億港元資金淨流入，同期恒指熊證的資金流更超過4.5億元。雖然如此，但大市升勢未受阻，2月已累計升6%，恒指的50天線亦逼近其250天線，如確認升穿為技術分析中的黃金交叉，為利好訊號。

免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。

牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2020。版權所有。

－－－－－－