港股格局：林嘉麒料恒指10天線有支持

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，本周市場關注內地「放水」救經濟的消息，人行周一(17日)逆回購1,000億人民幣，並下調1年期中期借貸便利(MLF)利率，投資者憧憬周四下調貸款市場報價利率(LPR)，故市底仍然偏強，市場預期指數短期有機會回補1月21日的下跌裂口約28,500點。

不過他認為，市場主要炒「憧憬」，實質經濟狀況或惹憂慮，即使恒指能升穿28,000點亦未必可企穩，要上試28,500點更有一定難度，短期反覆下試底位機會較大。恒指周二已跌穿50天線，料下一較大支持在10天線約27,550點。

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