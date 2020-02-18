港股格局：林嘉麒料恒指10天線有支持
2020年02月18日 11:09
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宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，本周市場關注內地「放水」救經濟的消息，人行周一(17日)逆回購1,000億人民幣，並下調1年期中期借貸便利(MLF)利率，投資者憧憬周四下調貸款市場報價利率(LPR)，故市底仍然偏強，市場預期指數短期有機會回補1月21日的下跌裂口約28,500點。
不過他認為，市場主要炒「憧憬」，實質經濟狀況或惹憂慮，即使恒指能升穿28,000點亦未必可企穩，要上試28,500點更有一定難度，短期反覆下試底位機會較大。恒指周二已跌穿50天線，料下一較大支持在10天線約27,550點。
蘋果公司發盈警，指受到新冠肺炎疫情打擊，截至3月底止季度收益很可能無法達致原先公布的預測。林認為，早前市場已預期新冠肺炎或會令蘋果公司供應鏈斷裂，因此見手機設備股近期升幅唔算多，反而壞消息下股價則會向下調整。雖然1月份數據唔算差，但2、3月料會遜色，因此板塊短線易跌難升。兩大藍籌舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)近期下試橫行區底部，短期博反彈無妨，但轉身要快，若3月公布2月數據較差，股價或會調整壓力，投資者宜在此前走貨。
中資汽車股近期相對強勢，市場憧憬內地刺激經濟措施，而汽車對整個經濟佔比較高，或會獲國策扶持。吉利汽車(00175)正探討與富豪汽車合併，食正重組概念，在消息帶動下，股價料在14.5港元有一定支持，並有機會反覆上試15元。
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