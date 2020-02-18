港股格局：張智威籲趁調整入市 首選阿里
2020年02月18日 11:11
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恒指周二早間一度下挫超過400點。信誠證券聯席董事張智威表示，恒指由月初26,200點之下回升，至周一曾升穿28,000點已累計接近2,000點的升幅，投資者獲利先行沽貨屬正常，預期恒指其後跌幅不會太大，應可守穩現處27,200點水平的100天線，現時股市向下是投資者的入市機會。
他認為，隨着新冠肺炎疫情不再惡化，每日新增確診數字持續回落，內地企業陸續復工，加上憧憬內地將降準減息，股市會慢慢向好。恒指有機會反覆挑戰1月時的28,700點附近下跌裂口位。
揀股方面，重災的傳統消費股要避開，但「ATM」(阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)、美團點評(03690))則有望跑贏。3股當中，他特別看好阿里，指其電商和雲業務增長強勁，加上疫情有助加大市民網上消費，以及阿里其後有機會成為恒指成分股，皆會對其股價帶來支持。
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