新冠肺炎：大摩料今年智能手機需求因疫情下滑
2020年02月18日 11:14
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(Getty Images圖片)
摩根士丹利表示，鑑於新冠病毒爆發，今年智能手機的需求可能會下降。原因是消費者可能在醫療產品上花費更多，收入也可能減少，並將面臨更高的失業率。
大摩指出，第一季智能手機需求可能按年下降1,500至2,000萬部，暫時不清楚能否在下半年恢復。不過，該行指勞動力短缺成為了復工的障礙，但供應問題在這一年內料將正常化。
摩根大通於月初曾預測，內地今年第一季智能手機銷量按年下降20至30%，全年可能下降5至10%，遜於市場原先預期。大和亦指，因新冠肺炎疫情影響，中國智能手機品牌包括華為、小米集團(01810)、Oppo和Vivo可能會將第一季的產業鏈訂單下調10至20%，相信短期市場對產業鏈股票的熱情會有所減退，而中國市場iPhone產業鏈訂單可能會有7至10%的下行風險。
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