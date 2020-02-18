新冠肺炎：大摩料今年智能手機需求因疫情下滑

摩根士丹利表示，鑑於新冠病毒爆發，今年智能手機的需求可能會下降。原因是消費者可能在醫療產品上花費更多，收入也可能減少，並將面臨更高的失業率。

大摩指出，第一季智能手機需求可能按年下降1,500至2,000萬部，暫時不清楚能否在下半年恢復。不過，該行指勞動力短缺成為了復工的障礙，但供應問題在這一年內料將正常化。

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