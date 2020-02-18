新冠肺炎：研究指疫情影響全球超過500萬家企業

新冠肺炎疫情持續擴散，國際知名商業資料和分析機構鄧白氏(Dun & Bradstreet)研究報告顯示，疫情的爆發與其後中國接連大規模封城關廠，恐影響全球超過500萬家企業。

報告指出，在疫情重災區的中國省份及地區，覆蓋了中國9成的活躍企業與4.9萬家外國企業的分支機構和子公司。而全球不少於5.1萬家企業在該些疫區擁有1個或多個「一級」供應商，不少於500萬家公司在相關疫區擁有1個或多個「二級」供應商。

報告稱，在疫區設有子公司的企業，總部設在香港的多達49%，設在美國的有19%，在日本的12%，在德國的佔5%。

另外，疫情對中國甚至是全球企業的影響，已開始拖累今年經濟增長的預測。評級機構穆迪周一(17日)將全球增長預測下調0.2個百分點，料中國將經濟增長將下調至5.2%，另估計20國集團(G20)經濟體至今年將以年均2.4%的速度增長。

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