新冠肺炎：國資委指央企所屬生產型子企復工率逾80%

外媒引述中國國務院國資委副主任任洪斌表示，今年初制訂的生產經營目標和改革任務不會改變，中央企業將積極有序地率先帶頭復工復產，將用足國家應對疫情的財稅金融政策，把握疫情及疫情後市場恢復可能帶來的機遇。

據初步統計，國資委監管的中央企業所屬2萬餘戶主要生產型子企業，目前開工率超過80%。當中，石油石化、通訊、電網、交通運輸等行業開工率目前已經超過95%，部分更達100%。

任續稱，新冠肺炎疫情對生產經營確實做成了影響，對航空、旅遊等個別行業的影響比較大，產業鏈終端、面向消費者的企業受疫情衝擊最大，影響也最直接。隨着疫情的日趨緩解及消除，這些行業需求一定會反彈，並逐步回到正常狀態。

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