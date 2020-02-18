【專家點評】邵志堯：香港經濟受連環衝擊　焉知非福？

人是活在時代巨輪之下，不為個人意志所能改變，就算皇帝有無盡的權力，無論如何心思細密，也不會按照自己所繪畫的藍圖進行。明太祖朱元璋便是一例，建國後分封廿多個兒子於不同地區，希望以此可穩定社稷，殊不知兩腳一伸，皇帝便要削藩，叔侄便相爭起來爭王位，發展成為內戰。

在第一次世界大戰之前，女人只能夠在家中作主婦，工廠沒有女工的空缺，全部由男人擔當。因為戰事緣故，所有男士被徵兵去打仗，工廠生產的使命只好由女性頂上，生產生活和軍事物資，若果沒有突如其來的變化，按趨勢不知多少年才會容許女性到工廠工作，這就是環境能改變業態的例子。

今天的企業也是一樣，當以為可以按既定計劃發展業務，誰不知香港碰上社會事件和疫症，由全球最佳營商環境中逆轉過來。筆者有一朋友，三年前開了5間高檔餐飲，每間都有穩定盈利。由於身處港九鬧市，被社會事件影響至各分店每個月虧損一百萬元。本以為社會事件到了尾聲會好一點，疫症打擊更過之而無不及。由準備怎樣上市變成怎樣止蝕，始料不及。

筆者深信，大破才能大立，陋習未變，要經歷改革弄得一窮二白，才會在制度上改變，上下一心全力搞好經濟，鐘擺到了極限便會向反方向行。

大事件會令習慣更改，線上學習、網上叫外賣和網購便有所得益，生意大幅增長，現有人手不能負荷。今次的事件應該會迫使一些從未接觸過網上交易經驗的人，體驗新經濟的方便之後，便很難走回頭路。

江西財經大學客座教授及雲端與流動運算專業人士協會數字經濟委員會主席 邵志堯

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