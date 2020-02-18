【投資學堂】龔成：投資市場出現新事物　往往是一個警號…

首先，股票不是一張紙、一個數字、一個號碼，而是公司擁有權的憑證。公司為籌集資金，而向投資者發行股票集資並作為該公司資本。一般而言，相關股票的股東亦可因此而獲發股息，以及享受公司成長時所帶來資本增值。

恒生指數就是反映香港股市走勢的重要指標，由恒生指數有限公司(恒指公司)編制和計算，並於每季檢討一次成分股組合。成分股通常會稱為「藍籌股」，現恒指成分股共有50隻。

此外，恒指公司也編制恒生中國企業指數(國企指數)，這是反映在香港上市的H股走勢的重要指標。H股是指在內地註冊成立並在香港上市的企業發行的外資股，這些企業可能同時在內地股市發行人民幣普通股，稱為A股。A、H股兩者不能互通。由於內地與香港股市估值不同，故價格往往有所差異，而引致市場會炒AH股差價。

--主版與創業版--

主板和創業板是香港交易所為不同類型的公司所提供的兩個集資平台。主板是為規模較大、成立時間較長且具備一定盈利紀錄、或符合其他財務測試的公司而設。

而創業板外是香港交易所在99年推出的，針對較為小型及新的公司。因創業板旨在為有增長潛力，但過住盈利又未符合主板條件的新興企業提供融資的渠道，因此上市審批條件較主板寬鬆，當然投資這類股票的風險亦較大。而創業版股票編號以8字開頭的四位數字。

最後分享一個概念，當市場出現新的交易平台、新的投資產物、新的指標時，大家就要小心。因為市場去到量狂熱的時期，坊間為了配合市場而推出一些新產物，故這亦反映市場處於全民參與的情況，故需要這些新產品，這亦是泡沫破滅的先兆。

例如在樓市中，中原指成立在97年，成立時指數定為100點，之後不久樓市暴破，到十幾年後才見番100點。而創業版亦有類似命運，成立後不久，當中的小公司、科網股就暴破，指數大跌，數年後指數跌至原有的10分之1。所以，當市場出現新產物時，往往亦是要小心的時候。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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