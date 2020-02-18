獅王業績：滙豐全年稅前盈利133億美元　按年倒退32%

受商譽減值影響，去年滙控列帳基準純利按年急跌52.65%至59.69億美元，淨利息收益率為1.58%，按年跌0.08個百分點，帶動淨利息收益跌0.08%，至304.62億美元。

若單計第4季，受商譽減值73億美元和10億美元的英國銀行徵費支出拖累，滙控列帳基準除稅前虧損達到38.97億美元，相較2018年錄得盈利32.56億美元。季內純利亦轉盈為虧，錄得55.09億美元虧損，相較去年賺15.37億美元。

若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，滙控全年的經調整除稅前盈利則按年升4.86%至222.12億美元。香港業務表現穩健，經調整除稅前盈利增加5%，至121億美元，貢獻整體盈利逾五成。

受惠成本控制改善，去年滙控全年的核心營運指標收入增長率與支出增長率之差(Jaws Ratio)為3.1%，意味該行收入增長速度高於支出增長。反映股東投資回報的有形股本回報率(ROTE)，按年下跌0.2個百分點至8.4%。

該行於第四季減少風險加權資產220億美元，截至去年底，普通股權一級資本比率(CET1)上升0.7個百分點至14.7%，達到集團維持14至15%水平的目標，反應資本充足及財務穩健。

去年該行的預期信貸損失及其他信貸減值準備為27.56億美元，按年上升逾五成，原因是工商金融業務、零售銀行及財富管理業務的準備增加。

集團擬維持派息水平，鑑於未來兩年將會進行大規模重組，集團計劃於2020及2021年暫停股份回購，直至2022年起再行恢復，以中和發行以股代息股份的影響。

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