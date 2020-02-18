恒生銀行去年純利增2.5%　略遜預期

去年，預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥增加8.41億元或84%，至18.37億元。該行定期檢討其經濟前瞻指引，以反映經濟前景變化及其他可能影響信貸環境的因素。於2019年，香港經濟未來表現的下行風險增加，故根據當前全球和區內的經濟前景，對預期信貸損失評估模型的主要宏觀經濟變數進行更新。

期內，扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前的營業收入淨額上升約6%，至435.14億元。淨利息收入增加7%，至322.55億元，主要由於賺取利息的平均資產增加7%、存款息差改善，以及來自無利息成本資金的收益增加。淨利息收益率按年上升2個基點至2.2%。非利息收入則增加1%，至112.59億元。

於2019年12月底，該行之普通股權一級資本比率為16.9%，而一級資本比率為18.7%，此兩項比率於2018年同期分別為16.6%及17.8%。總資本比率為20.8%，而2018年底為20.2%。

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