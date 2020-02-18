獅王業績：滙豐擬進行45億美元削支計劃　CEO位仍懸空

此外，集團宣布進行45億美元的新一輪削減支出計劃，將2022年的經調整支出基礎降低至310億美元或以下；及於2022年達至10至12%的列帳基準有形股本回報率，將削減成本的所有得益及重新調配的風險加權資產撥作往後年度的資本。

精簡集團架構方面，如外界預期，滙控將工商金融業務和環球銀行業務的中後台部門合併成為單一運作模型，又將零售銀行及財富管理業務和環球私人銀行業務整合，組成一個全新的財富管理及個人銀行部門。

此外，該集團行政層面將地區匯報的範圍，由7個減少至4個，以及重組環球職能部門及總部以配合新架構。

為達致目標，滙控預計於2022年前會產生約60億美元重組支出，以及約12億美元的資產出售成本，大部分的重組支出將於2020及2021年產生。

值得留意，滙控行政總裁之位至今仍然懸空，該集團仍在進行行政總裁正式人選的評選工作，並預期會依照原定時間於6至12個月內作出委任。

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