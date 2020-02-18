中國升海食品拓消毒用品業務　午後股價飆逾一成

消毒液產品合作協議書，合作生產及銷售乙醇消毒液產品。

根據合作協議，訂約方在有利於雙方發展的前提下，以技術、人才、市場訊息、生產基地互相交流與共用，促使該產品取得成功。雙方初階段以生產設施銷售渠道互享方式，合作生產及銷售該產品，集團亦計劃進一步以自有品牌銷售該產品並以委託生產方式與生產商合作。

同時，自疫情爆發以來，集團之營運受到嚴重影響，客戶對公司之產品需求進一步下跌。此外，為確保員工和客戶的健康與安全，集團已暫停所有產品推廣活動，此將直接影響集團之營業額及業績。考慮到此次疫情帶來各方面之打擊，集團認為應該通過此機會拓展更多食品以外業務以平衡業務風險。

該股半日跌5.88%，至0.128港元，午後股價升幅擴大至逾一成，高見0.156元。

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