新冠肺炎：特步已成立疫情應對委員會

內地的工廠、辦公室和店舖延遲復工，導致供應鏈及生產普遍受阻，該集團近期來自其代理商的訂單和補貨訂單亦受到影響。集團指，儘管預計疫情將對2020年上半年的財務表現產生不利影響，但很難估量影響的程度，因為其將取決於疫情能多快得到有效控制。儘管如此，集團正積極將銷售轉移至電子商務平台及執行各種成本控制措施以降低疫情的影響，預計在2020年下半年將逐步顯現復甦迹象。

特步品牌的線下零售店、自產工廠及辦公室自2020年2月10日起已部分恢復營運。然而，鑑於中國政府實施防控措施及暫停公共運輸，員工無法返回工廠，以致部分自產生產仍受到阻延。集團正與其供應商及外包生產製造商緊密合作以減少疫情對供應鏈的影響。集團預計除了位於湖北省地區的零售店外，受阻延之生產線及其餘零售店將於2月底全面恢復營運。集團已在其辦公場所採取嚴格的防疫措施，討論及會議通過視像會議進行以協助防止冠狀病毒的傳播。

此外，集團致力支持對抗疫情，於2月捐贈了價值二千萬元人民幣的防寒衣物及高透氣性衣物，予湖北省醫務人員。

集團相信疫情爆發後，中國人民健康意識將會進一步提升，集團對長期業務發展及體育用品行業的前景仍然充滿信心。同時，集團相信疫情將引致體育用品市場的進一步整合。該集團有信心，憑藉其穩固的根基和強勁淨現金狀況的支持下，有能力克服當前逆境。

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