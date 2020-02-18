【高盛推介】資金留意騰訊認購證
2020年02月18日 12:53
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股曾下跌超過2%，低見407.4港元。有證券發表報告指騰訊的線上遊戲等業務受惠於疫情，上調其目標價至484元。
觀察個股認股證資金流向，近日以流入騰訊認沽證的資金較多，以過去5個交易日計，有約4,100萬元，為同期最多資金流入的認購證相關資產。
周二(18日)早段騰訊股價回落，即市見資金重回騰訊認購證身上。
投資者如計劃部署騰訊認購證，貼價證可留意騰訊購證(21489)，行使價424.08元，2020年6月26日到期，實際槓桿9.2倍，貼價、高槓桿。
槓桿更高可留意價外高槓桿騰訊購證(21396)，行使價457.08元，2020年7月24日到期，實際槓桿10.2倍，行使價410至460元之間中期證中槓桿最高。
騰訊牛熊證方面，看好可留意牛證(65156)，，收回價396.18元，行使價393.68元，換股比率100，槓桿比率22.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
看淡則可留意騰訊熊證(50393)，收回價423.18元，行使價425.68元，換股比率100，槓桿比率24.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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