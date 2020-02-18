【專家點評】麥嘉嘉：恒指將反覆整固

人民銀行一如預期將MLF操作利率由3.25%下調至3.15%，預料本周20日公布的貸款市場報價利率(LPR)很大機會跟隨下調。另外，中證監決定放寬再融資規定，包括調整非公開發行股票定價及縮短鎖定期等。貨幣政策料維持寬鬆，當局傾向穩經濟。

內地當局擬加快釋放新興消費潛力，帶動5G手機等終端消費，要更好滿足居民健康生活消費需求，積極穩定汽車等傳統大宗消費；鼓勵消費政策或密集出台，直接刺激5G設備股、手遊股、新經濟股、消費股、汽車股，投資者可趁調整分段收集政策受惠股。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票)

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