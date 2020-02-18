【瑞通推介】美團再考驗百元關　窩輪牛熊證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股隔晚休市，恒指周一(17日)近1個月以來首次重上28,000點關，收報27,959點，升144點或0.5%。周二(18日)早段回吐，跌穿27,600點。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾4,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,200萬元，反映投資者繼續看淡後市。周一其牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,493點，而熊證街貨重貨區為收回價28,600至28,699點。

舜宇光學上月手機鏡頭出貨量按年升33%，合乎市場預期，不過受新型肺炎影響，券商普遍預期今月出貨量疲弱。另蘋果公司(Apple Inc.)預警今季收入將未能達標。另一方面，有分析指內地鏡頭廠商復工情況逐漸改善，帶動舜宇周一跑贏大市，高位一度升3.84%至135.3元，收市企134元，升幅2.8%，結束兩連跌。周二早則重挫逾6%，跌穿130元關口，連失10天和20天線。周一分別有76萬和100萬元淨流入其好倉和淡倉。

內地放寬上市公司再融資規定，市場料對中資證券股有利，加上憧憬內地持續推行寬鬆政策支持經濟增長，滬綜指周一再升逾2%，成功補回農曆新年假期後的下跌裂口，帶動中資券商股回勇。中信証券周一在大成交下急漲逾半成收市，月內累升超過15%，周二早段則見偏軟，下試17元水平。周一有超過490萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有9萬元淨流入。

有報道指美團點評正申請多個生鮮商標註冊，意味集團或有意拓展相關業務。該股周一大致靠穩，高位重返103元和20天線之上，收市報101.5元，微升0.5%，周二早段回軟，低位跌穿100元關口。周一有逾220萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾260萬元淨流入。

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