新冠肺炎：經濟學家料疫情將把日本推向衰退

日本去年經濟表現差強人意，進入衰退已無懸念。彭博一項調查顯示，消費稅提高本已拖累日本經濟，來自新冠病毒疫情的打擊更是雪上加霜。

日本周一(17日)公布，去年第4季國內生產總值(GDP)按季收縮1.6%，預期收縮1%；按年則大幅收縮6.3%，預期收縮3.8%。上述數字同創2014年以來最大衰退幅度，若然今年首季經濟再錄按季收縮，即符合衰退要求。

據彭博向14位經濟學家進行調查，有9位預計在上一季度創下5年多來最大萎縮後，日本經濟將在今年首季再度萎縮，預測中值顯示，季度GDP折合增長率將下降0.25%。

經濟學家預計，新冠病毒不僅會阻止本季度反彈，還會造成經濟下滑。由於這場疫情的直接影響是數十萬中國遊客無法到日本旅遊，重挫這個旅遊業最大的收入來源。疫情還可能進一步減少日本消費者的支出，隨着日本部分大城市出現感染病例，消費者會避開人群聚集的地方。

此外，日本出口商本已遭受全球需求疲軟的影響，疫情又打亂了日本最大的貿易夥伴中國的生產和國內需求，打擊會更大。疫情持續愈久，日本製造商來自中國的部分零組件供貨愈有可能耗盡。

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