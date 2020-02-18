【高盛推介】恒指窩輪牛熊證剖析

高盛(亞洲)有限責任公司：周一(17日)美股休市，港股周二(18日)早段則低開193點後跌幅擴大。

恒指周一向好，資金繼續流入其熊證，已經是連續第6個交易日見資金流入，而周一則有約3,000萬元流入，普遍在收回價28,200點以上的熊證均有資金流入，恒指牛證則有約4,100萬元流走，但貼價牛證即收回價27,400點以上的牛證見資金流入。

恒指牛證65114，收回價27,318點，行使價27,218點，換股比率10,000，槓桿比率64.5倍，相近收回價產品中槓桿最高。牛證64048，收回價27,168點，行使價27,068點，換股比率10,000，槓桿比率55.5倍，相近收回價產品中槓桿最高。牛證64050，收回價27,018點，行使價26,918點，換股比率10,000，槓桿比率44倍，相近收回價產品中槓桿最高。

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