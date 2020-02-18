【高盛推介】恒指窩輪牛熊證剖析
2020年02月18日 13:40
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高盛(亞洲)有限責任公司：周一(17日)美股休市，港股周二(18日)早段則低開193點後跌幅擴大。
恒指周一向好，資金繼續流入其熊證，已經是連續第6個交易日見資金流入，而周一則有約3,000萬元流入，普遍在收回價28,200點以上的熊證均有資金流入，恒指牛證則有約4,100萬元流走，但貼價牛證即收回價27,400點以上的牛證見資金流入。
投資者如計劃部署恒指牛證，短線投資者可留意牛證(65109)，收回價27,456點，行使價27,356點，換股比率10,000，槓桿比率89.4倍，貼價牛證、高槓桿、適合短線部署。
恒指牛證65114，收回價27,318點，行使價27,218點，換股比率10,000，槓桿比率64.5倍，相近收回價產品中槓桿最高。牛證64048，收回價27,168點，行使價27,068點，換股比率10,000，槓桿比率55.5倍，相近收回價產品中槓桿最高。牛證64050，收回價27,018點，行使價26,918點，換股比率10,000，槓桿比率44倍，相近收回價產品中槓桿最高。
投資者如計劃部署恒指熊證，可留意收回價28,100至28,300點的產品，熊證(51478)以及熊證(51482)，都是低街貨的選擇。熊證51478，收回價28,138點，行使價28,238點，換股比率10,000，槓桿比率42倍。熊證51482，收回價28,288點，行使價28,388點，換股比率10,000，槓桿比率33.8倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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