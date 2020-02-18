冠君產業信託全年可分派收入增2%　考慮朗豪坊減租

期內，零售市道自去年初放緩，下半年更隨着本地經濟疲弱加上社會動盪局勢遲遲未能平息而每況愈下。消費情緒減弱及訪港旅遊業受挫令香港零售銷售下跌11.1%。朗豪坊商場租戶的銷售額去年錄得19.4%跌幅。以內地旅客為銷售對象的商舖尤受影響。旺角一帶因爆發衝突導致港鐵站局部關閉及堵路，截斷商場的部分通道，令期內商場人流出現低雙位數的跌幅。

朗豪坊商場場租金收益總額減少4.9%至8.91億元，主要因為租戶銷售額下滑令分成租金跌至1.14億元。

公司展望，新冠肺炎疫情肆虐影響營商意欲，加上社會局勢長期動蕩，以及中國對寫字樓的需求因經濟減速而陷於停滯，預料中環寫字樓租賃市場在2020年持續低迷。隨着租客遷出及退租令潛在供應增加，出租率亦可能受壓。

由於疫情對生活時尚行業租戶的業務造成嚴重衝擊，朗豪坊辦公樓的需求和市值租金或見下調。

為防感染新冠肺炎，消費者多避免外出，朗豪坊商場人流因而銳減，租戶銷售額亦大幅下滑。由於隔離措施和出入境管制，到訪商場的內地和國際旅客稀疏，進一步削弱銷情。在本地經濟備受打擊，以及社會局勢持續緊張的情況下，消費開支難有起色。悲觀的消費情緒及訪港客流都需要相當長的時間方可復原。疲弱的零售市道不但持續影響朗豪坊商場的分成租金，亦對基本租金收入構成壓力。公司正考慮租戶提出進一步減租的要求，與租戶共度時艱。

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